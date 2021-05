Tennis-Grand-Slam-Turnier : Erneutes Erstrunden-Aus für Kerber bei French Open in Paris

Angelique Kerber ist bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Paris | Die deutsche Nummer eins verlor in Paris gegen die ukrainische Qualifikantin Anhelina Kalinina mit 2:6, 4:6 und zeigte dabei lange Zeit eine indiskutable Leistung. Auch im Vorjahr war Kerber nach einer ganz schwachen Vorstellung bereits in der ersten Runde gescheitert. Gegen Kalinina gelang der früheren Nummer eins der Welt so gut wie nichts, ohne ...

