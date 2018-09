Vor EM-Vergabe 2024 : Erdogan: Türkei erfüllt alle Voraussetzungen

Vor der Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 sieht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Bedingungen für einen Zuschlag an den deutschen Mitbewerber als erfüllt an.

von dpa

26. September 2018, 08:44 Uhr

Er erwarte bei der Entscheidung an diesem Donnerstag «eine faire Beurteilung» durch die Europäische Fußball-Union UEFA, sagte Erdogan der Funke Mediengruppe bei einem Gespräch in Istanbul.

Deutschland habe mit der Austragung der Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie der Europameisterschaft 1988 Sportfans schöne Veranstaltungen angeboten. «Ich denke, dass auch ein fußball-begeistertes Land wie die Türkei, das alle Voraussetzungen für eine Austragung erfüllt, diese Möglichkeit erhalten sollte», betonte Erdogan.

In nahezu allen Großstädten seien Sportkomplexe, Stadien und Sporthallen mit enormen Kapazitäten aufgebaut worden, die sogar oft in europäischen Ländern nicht existierten. «Sollte die UEFA eine objektive Beurteilung machen, so würde sie diese Tatsache auch sehen können», erklärte Erdogan.

Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur wies er zurück. Die Türkei verfüge über 55 Flughäfen, Schnellzüge, eine gute Verkehrsinfrastruktur und Autobahnen und auch eine gute Mobilität innerhalb der Städte. Mehr als 40 Millionen Touristen würden jährlich durch das Land reisen. «Es sollte kein Zweifel darin bestehen, dass bei der Europameisterschaft die Stadien gefüllt sein und die Sponsoren- und Werbeeinnahmen steigen werden», sagte Erdogan.

Ungeachtet ausländischer Kritik bezeichnete er die Türkei zudem als eines der führenden Länder der Welt bei der Pressefreiheit, sozialen Medien und Internetjournalismus.