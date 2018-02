Heim-Grand-Slam : Enttäuschender erster Tag für deutsche Judokas

Die deutschen Judokas haben bei ihrem ersten Heim-Grand-Slam in Düsseldorf einen enttäuschenden Auftakt ohne Finalteilnahme erlebt.

von dpa

23. Februar 2018, 18:18 Uhr

Die 14 deutschen Starterinnen und Starter in den leichteren Gewichtsklassen waren alle bereits ausgeschieden, als es am Freitagabend um die Top-Platzierungen ging.

In Vorjahressiegerin Theresa Stoll in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und Olympia-Teilnehmer Sebastian Seidl in der Klasse bis 66 Kilogramm fehlten dem Deutschen Judo-Bund zwei Top-Athleten.

Die Hoffnungen ruhen nun am Wochenende auf den deutschen Mitfavoriten um Ex-Europameisterin Martyna Trajdos. Auch den Olympia-Fünften Luise Malzahn und Karl-Richard Frey sowie den Vize-Europameistern Giovanna Scoccimarro und Dominic Ressel werden Top-Ergebnisse zugetraut.