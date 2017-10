DEL : Straubing Tigers verpflichten Tom Pokel als Cheftrainer

vergrößern 1 von 1 Foto: Tatyana Zenkovich 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 10:13 Uhr

Der Coach, der um die Jahrtausendwende hierzulande bereits Erfahrung in der DEL und der 2. Liga gesammelt hatte, tritt beim Tabellenschlusslicht die Nachfolge des jüngst gefeuerten Bill Stewart an. Pokel werde schon im Gastspiel bei den Eisbären Berlin neben dem bisherigen Interimstrainer Rob Leask hinter der Bande stehen. «Tom Pokel kennt die Szene in Europa und ist sehr erfahren», sagte Tigers-Sportchef Jason Dunham.

