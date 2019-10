Eishockey-Bundestrainer : Söderholm mit hohen Erwartungen für Deutschland Cup

Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm geht mit hohen Erwartungen in seine Deutschland-Cup-Premiere in Krefeld.

von dpa

13. Oktober 2019, 18:29 Uhr

«Es ist die erste Möglichkeit für die Spieler, sich für die nächste WM zu bewerben. Im Hintergrund steht auch Olympia. Auch dafür sind es die ersten Schritte», sagte der 41 Jahre alte Finne in Krefeld mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Mai 2020 in der Schweiz und auf die Winterspiele 2022 in Peking. Vom 7. bis 10. November trifft das deutsche Nationalteam beim Deutschland Cup auf Russland, die Schweiz und die Slowakei. Im vergangenen Jahr hatte Marco Sturm bei dem Vier-Nationen-Turnier seinen Abschied als Bundestrainer gegeben.