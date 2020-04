NHL : Seidenberg schwärmt von Draisaitl: «Einfach dominant»

Der frühere Stanley-Cup-Sieger Dennis Seidenberg hat NHL-Star Leon Draisaitl in höchsten Tönen gelobt.

von dpa

05. April 2020, 21:17 Uhr

«Man kann kaum glauben, dass er ein Deutscher ist. Ein Deutscher, der die NHL so dominiert und ein so guter Eishockeyspieler ist», sagte der 38-Jährige im Skype-Interview mit Sky Sport News HD. «Der Leon ist einfach dominant, wenn er auf dem Eis steht. Er zeigt seine Leistung jedes Spiel und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie er das so hinkriegt.»

Die nordamerikanische Profiliga ist derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. «Und ich denke, dass es sehr traurig für ihn ist», sagte Seidenberg über Draisaitl (24/Edmonton Oilers), der vor der Unterbrechung auf dem besten Weg war, als erster deutscher Spieler Saison-Top-Scorer der NHL zu werden. «Er führt die NHL an. Es ist eine gute Statistik. Jeder will ihn wiedersehen, auch ich», sagte der frühere NHL-Profi, der 2011 mit den Boston Bruins die Meisterschaft geholt hatte.