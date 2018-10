Eishockey-Bundesliga : Red Bull München gewinnt Bayern-Derby in Nürnberg

Der EHC Red Bull München hat das bayerische Derby in der Deutschen Eishockey Liga bei den Nürnberg Ice Tigers gewonnen.

von dpa

03. Oktober 2018, 19:00 Uhr

Der deutsche Meister siegte mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) bei den Franken und kletterte mit 14 Punkten auf Rang fünf. Die Düsseldorfer EG, die zuvor die Eisbären Berlin mit 5:1 besiegten, rangiert mit 18 Zählern weiterhin an der Spitze.

Nationalspieler Yannic Seidenberg (6. Minute), Trevor Parkes (12.), Keith Aulie (24.) und John Mitchell (59.) schossen vor 5888 Zuschauern die Treffer für den Titelverteidiger. Brandon Buck (24.) konnte für die Mannschaft von Interimstrainer Martin Jiranek lediglich zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen.

Der Tabellenvierte ERC Ingolstadt besiegte die Grizzlys Wolfsburg nach Verlängerung 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Die Gäste gingen durch Spencer Machacek (7.) in Führung, Tyler Kelleher (30.) glich für den ERC in der regulären Spielzeit aus. In der Extraspielzeit war Jerry D'Amigo drei Sekunden vor Ende der Verlängerung für Ingolstadt erfolgreich.