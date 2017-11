Clouston-Nachfolger : Peter Draisaitl neuer Trainer bei Kölner Haien

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Nov.2017 | 15:12 Uhr

Draisaitl war bis September 2016 Headcoach beim HC Dynamo Pardubice in der tschechischen Extraliga. Er wird bereits am Dienstag das Training übernehmen und am Mittwoch in Ingolstadt erstmals an der Bande stehen.

Als Spieler hat Draisaitl bereits eine erfolgreiche Vergangenheit in Köln. Von 1990 bis 1992 und von 1994 bis 1998 absolvierte er insgesamt sechs Spielzeiten im Haie-Trikot und feierte 1995 die Meisterschaft mit dem KEC, gemeinsam mit seinem künftigen Assistenztrainer Thomas Brandl.

In der DEL trainierte er bereits die Revier Löwen Oberhausen, die Füchse Duisburg und die Ice Tigers aus Nürnberg. «Für mich als jemanden, der schon einmal Teil der Haie-Familie war, ist diese Aufgabe natürlich etwas ganz Besonderes. Und wenn ich ehrlich bin, war es für mich immer schon ein Traum, hier in Köln als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Jetzt ist es soweit», sagte Draisaitl.

Vereinsmitteilung