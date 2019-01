DEL-Winter-Game : Nationalspieler Müller kritisiert ZDF-Programmgestaltung

Köln (dpa) - Nationalspieler Moritz Müller kritisiert das ZDF dafür, das Freiluftspiel der Deutschen Eishockey Liga am Samstag im «Sportstudio» nicht thematisiert zu haben.

von dpa

14. Januar 2019, 18:26 Uhr

«47.000 Menschen schauen sich ein so tolles Event an und ZDF-Sportstudio erwähnt es nicht mit einem Wort im ,Aktuellen Fussballstudio', oh Entschuldigung ,Sportstudio'», schrieb der Olympia-Silbermedaillengewinner in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. «Das in der Winterpause und ein Jahr nach dem Olympischen Erfolg. Alles bleibt wie es ist....Schade!»

Für die Sendung habe die Redaktion einen TV-Beitrag über das Wintergame vorbereitet, sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann in einem Statement. «Dieser Beitrag ist aus Zeitgründen kurzfristig entfallen, da durch technische Schwierigkeiten das Schaltgespräch mit Andreas Wolff länger gedauert hat», erklärte er weiter. Dies sei bedauerlich, «aber im TV-Alltag manchmal nicht zu vermeiden. Der Anteil der Fußball-Berichterstattung am Samstag betrug übrigens sechs von insgesamt 60 Minuten.»

Müllers Kölner Haie hatten 2:3 nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG im Kölner Fußballstadion verloren. Zu dem Freiluftspiel der DEL waren 47.011 Zuschauer gekommen. Müllers Post bei Instagram erhielt auch von einigen Nationalspielern und Eishockey-Verbandspräsident Franz Reindl Zustimmung.