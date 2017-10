DEL : Kölner Haie lassen Grizzlys Wolfsburg keine Chance

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 16:41 Uhr

Das Team von Trainer Cory Clouston besiegte die Grizzlys Wolfsburg zum Auftakt des 15. Spieltags klar und verdient mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) und leistete damit Wiedergutmachung für die 2:6-Heimpleite am Freitag gegen den ERC Ingolstadt. Die Treffer für die Haie erzielten vor 12 873 Zuschauern Moritz Müller (3. Minute), Shawn Lalonde (4.), zweimal Christian Ehrhoff (36./49.) und Philip Gogulla (56.). Für die Gäste traf Stephen Dixon (28.).

Die Pinguins Bremerhaven haben derweil ihre Negativserie in der DEL beendet. Nach zuvor vier Niederlagen gewann das Team von der Nordseeküste gegen Adler Mannheim etwas glücklich mit 2:1 nach Verlängerung (0:0, 0:1, 1:0). Phil Hungerecker brachte die Gäste zunächst in Führung (24.), Bremerhaven glich in der regulären Spielzeit durch ein Tor von Jan Urbas (55.) aus. Das Siegtor erzielte Christopher Rumble in der ersten Minute der Overtime.

DEL