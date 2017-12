Trainer mit NHL-Erfahrung : Kanadier Shedden wird Chefcoach beim ERC Ingolstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

22.Dez.2017

Der 56-Jährige arbeitete bis Anfang dieses Jahres beim HC Lugano in der Schweiz. Als Spieler bestritt Shedden 416 Partien in der National Hockey League (NHL). Nach der Trennung von Tommy Samuelsson Anfang November hatte Sportdirektor Larry Mitchell vorübergehend auch den Trainerposten übernommen. «Doug Shedden hat alle Voraussetzungen, die wir in der jetzigen Situation brauchen», sagte Mitchell. Shedden erhält einen Vertrag bis Saisonende und wird das Team nach Weihnachten übernehmen.