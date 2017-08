Auf Familienbesuch : Haie-Auftakttraining mit NHL-Star Draisaitl

NHL-Star Leon Draisaitl hat vor rund 500 Fans am Trainingsauftakt der Kölner Haie teilgenommen. Der 21 Jahre alte Nationalstürmer der Edmonton Oilers hält sich derzeit in Europa auf und will noch zwei Tage bei den Haien mittrainieren.