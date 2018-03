Gehirnerschütterungen : Eishockey-Karriere für Wolfsburger Haskins vorbei

Wolfsburg (dpa) - Die Grizzlys Wolfsburg beenden die Saison in der Deutschen Eishockey Liga arg gebeutelt. Der Vizemeister der vergangenen beiden Jahre muss in Zukunft neben Trainer Pavel Gross auch auf Kapitän Tyler Haskins verzichten.

von dpa

26. März 2018, 14:30 Uhr

Der US-Stürmer muss seine Karriere im Alter von 31 Jahren aufgrund mehrerer Gehirnerschütterungen beenden. «Es ist eine Nachricht, die uns alle sehr schwer trifft», sagte Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf. «Es ist nicht vorhersehbar, was passiert, wenn er sich eine weitere Gehirnerschütterung zuziehen würde.»

Ohne den verletzten Haskins waren die Grizzlys am Freitag bereits im Playoff-Viertelfinale an den Eisbären Berlin gescheitert. Seit 2013 hatte der Club stets mindestens das Halbfinale erreicht. Mit sechs verletzt ausgefallenen Spielern, darunter auch Olympia-Silbermedaillengewinner Gerrit Fauser, scheiterte Wolfsburg diesmal klar an den Eisbären.

Der Neuanfang in der kommenden Spielzeit soll unter Trainer Pekka Tirkkonen aus Finnland gelingen. Erfolgscoach Gross verlässt die Grizzlys zur kommenden Saison und wechselt zu Adler Mannheim.