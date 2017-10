Eishockey-Königsklasse : EHC München vor Viertelfinal-Einzug - Mannheim verliert

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Klaunzer 1 von 1

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 22:11 Uhr

Der DEL-Club siegte im Achtelfinal-Hinspiel beim Schweizer Top-Team SC Bern mit 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) und hat im Rückspiel am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) in eigener Halle die große Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.

Vor 13 763 Zuschauern in Bern brachte Andrew Ebbett die Gastgeber nach 14 Minuten in Führung. Keith Aucoin (22.) und Andreas Eder (24.) drehten das Spiel. Nach dem Berner Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Justin Krueger (27.) sorgte Maximilian Kastner knapp anderthalb Minuten vor dem Ende für den 3:2-Siegtreffer.

Die Adler Mannheim verloren ihr Hinspiel und unterlagen Brynäs IF aus Schweden vor 4176 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0). Matthias Plachta (35. Minute/58.) schoss die beiden Tore für Mannheim. Daniel Paille (15.), Adam Hirsch (30.) und Jesper Jensen (36.) trafen für die Schweden. Das Rückspiel findet am 7. November in Gävle statt.

Spielstatistik