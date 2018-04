Pleite und Coup zum Neuanfang : Deutsches Eishockey-Team wartet auf Verstärkung

Nach der Rückreise aus Sotschi setzt ein stark ersatzgeschwächtes Eishockey-Nationalteam die WM-Vorbereitung in der Heimat fort. Am Montag sollen laut Verband Entscheidungen über Veränderungen im Kader fallen. Sturm äußerte sich zufrieden zu den ersten Tests.

von dpa

08. April 2018, 11:57 Uhr

München (dpa) - Nach einem misslungenen Auftakt und einem Testspiel-Coup in Russland soll sich am Montag entscheiden, wie viel Verstärkung das Eishockey-Nationalteam für die nächsten Auftritte in der Heimat erhält.

Bundestrainer Marco Sturm dürfte jedoch vorerst wenig Alternativen haben, seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai zu verändern.

Der 39-Jährige könnte in Torhüter Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt) sowie den Verteidigern Moritz Müller (Kölner Haie) und Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg) aber die ersten Silbergewinner von Pyeongchang berufen. 13 der 25 Profis aus dem Olympia-Team waren allerdings auch am Sonntag in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga vertreten.

Auch die am Freitag ausgeschiedenen sechs Mannheimer werden aller Voraussicht nach ebenso wie NHL-Profis nicht in dieser Woche dazustoßen. Bis Dienstagabend hat das Nationalteam frei. Dann beginnt die Vorbereitung für die Tests gegen die Slowakei in Weißwasser und Dresden am kommenden Samstag und Sonntag.

Komplett ohne Pyeongchang-Finalisten hatte ein unerfahrenes Rumpfteam des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) im ersten Test nach dem Winterspiel-Wunder am Freitag mit 1:4 gegen eine völlig veränderte Auswahl des Goldmedaillengewinners Russland verloren. Am Samstag war mit dem 4:3 nach Verlängerung trotz acht Debütanten im Aufgebot eine Überraschung gelungen. «Wir hatten eine sehr gute Woche mit einem sehr guten Finish», sagte Sturm. «Diesen Weg wollen wir in der kommenden Woche weiter gehen.»

In Sotschi machte College-Spieler Marc Michaelis auf sich aufmerksam. Der 22-Jährige von der Minnesota State University traf gleich in seinen ersten beiden Länderspielen und weckte erste Erinnerungen an Frederik Tiffels, der im vergangenen Jahr in der Vorbereitung auffiel und bei der Heim-WM im vergangenen Jahr als College-Stürmer zum Shooting-Star wurde.

Nach dem Ende der regulären NHL-Saison rückt die Entscheidung näher, welche Nordamerika-Profis mit zur WM reisen. Topstürmer Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Verteidiger Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss (beide New York Islanders) sind nicht für die Playoffs qualifiziert und kämen damit schon für die Vorbereitungsspiele in Wolfsburg und Dresden am 19. und 21. April infrage. «Letztendlich entscheidet der Spieler», sagte Sturm.

Der Bundestrainer muss im Trubel die Schwierigkeit meistern, etliche Profis spät integrieren zu können. Die DEL-Finalisten sollen erst in Dänemark wenige Tage vor dem ersten WM-Spiel einsteigen. «Die Jungs kennen mich mittlerweile», sagte Sturm. «Deswegen hoffe ich, dass die Umstellung ziemlich schnell geht.»