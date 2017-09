3:1-Sieg : Berlin gewinnt gegen Straubing und hält Kontakt zur Spitze

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

17.Sep.2017

Durch das 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) kommen die Berliner auf neun Punkte nach vier Spielen. Den vorentscheidenden Treffer zum 3:1 erzielte Michael Dupont im letzten Drittel, unmittelbar nachdem die Gastgeber eine lange Phase in Unterzahl überstanden hatten. Auch in der Folge scheiterten die Straubinger mehrfach in aussichtsreicher Position am starken Eisbären-Goalie Petri Vehanen. Die Tigers warten nun seit dem Auftaktsieg gegen Ingolstadt auf einen Erfolg.

Die Schwenninger Wild Wings konnten nach zuletzt ebenfalls zwei Niederlagen dagegen wieder gewinnen und bezwangen die Pinguine aus Krefeld im Parallelspiel 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Mirko Höfflin gelangen zwei Treffer. Für die Gäste war es die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel.

