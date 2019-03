DEL-Viertelfinals : Augsburg und Ingolstadt dominieren Start in die Playoffs

Die Augsburger Panther und der ERC Ingolstadt sind mit klaren Siegen in die Viertelfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gestartet.

von dpa

12. März 2019, 22:38 Uhr

Der Hauptrunde-Dritte Augsburg demontierte am Dienstag im ersten Spiel der «Best-of-Seven»-Serie die Düsseldorfer EG mit 7:1 (1:0, 2:0, 4:1). Ingolstadt überraschte beim 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)-Auswärtssieg die Kölner Haie. Spiel zwei der jeweiligen Serie finden am Freitag in Düsseldorf sowie in Ingolstadt statt.

Im Duell zwischen Köln und Ingolstadt erwischten die Gäste einen Top-Start. Brandon Mashinter (13. Minute) und David Elsner (16.) trafen im ersten Drittel, Tim Wohlgemuth (24.) erhöhte im zweiten Abschnitt für den ERC. Doch die Haie kamen zurück. Jason Akeson verkürzte innerhalb von 63 Sekunden auf 2:3 (30./31.).

Thomas Greilinger (43.), Ryan Garbutt (47.) und Jerry D'Amigo (52.) markierten den 6:2-Endstand. «Wir haben zu dumm gespielt», monierte Kölns Nationalspieler Frederik Tiffels bei Magenta-Sport. Haie-Routinier Moritz Müller und Joachim Ramoser lieferten sich kurz vor Schluss eine Schlägerei.

Deutlich endete die Partie zwischen Augsburg und Düsseldorf. Torjäger Matt White (11./45.), Simon Sezemsky (50./56.), Patrick McNeill (26.), Daniel Schmölz (33.) und Scott Valentine (53.) waren für die Panther erfolgreich. Alexander Barta (54.) traf für die nach dreijähriger Playoff-Abstinenz enttäuschende DEG. «Wir werden wieder aufstehen», sagte Barta. Im Schlussdrittel musste die Partie aufgrund mehrerer Massen-Schlägereien immer wieder unterbrochen werden.