Nationalmannschaft : Eishockey-WM wird zur Mentalitätsprobe: Absagen befürchtet

Vier Spiele, vier Niederlagen - Deutschlands Eishockey-Team offenbart in der WM-Vorbereitung noch einige Schwachstellen. Die Kaderfindung bereitet Bundestrainer Söderholm Kopfzerbrechen.

München | Die Personalauswahl für die Eishockey-WM in Riga in knapp drei Wochen bleibt schwierig. Bundestrainer Toni Söderholm sprach nach der vierten Niederlage im vierten WM-Test gegen Tschechien (4:5) mit einigen Falten auf der Stirn über den Kader in diesem Jahr. „Es gibt Spieler, die in diesem Jahr eine sehr große mentale Belastung hatten. Das muss man ...

