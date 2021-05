DEL-Finale : Eisbären gestärkt in Showdown um Jubiläumstitel

Es ist das Spiel der Spiele in dieser Saison. Das dritte Finale zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlys Wolfsburg entscheidet über den 100. deutschen Eishockey-Meister. Beweist der Finalfavorit erneut seine Comeback-Qualitäten?

Wolfsburg | Als Comeback-Künstler der Liga fühlen sich die Eisbären Berlin jetzt reif für den Jubiläums- und Rekordtitel. Zwar trennt auch den Außenseiter Grizzlys Wolfsburg weiterhin nur ein Sieg vom größten Erfolg seiner Club-Geschichte. Die Eisbären gehen jedoch deutlich gestärkt in den entscheidenden Showdown am Freitagabend in Berlin um die 100. deutsche ...

