French-Open-Siegerin : Ein Titel für Novotna: Krejcíkova triumphiert in Paris

Das Turnier der Überraschungen endet mit dem Sieg einer bis dato unbekannten Tschechin. Es ist das sechste Mal in Serie, dass bei den French Open eine Spielerin ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewinnt.

Paris | Im Moment ihres größten Triumphes dachte Barbora Krejcíkova an einen ihrer schwersten Tage. Vor rund dreieinhalb Jahren war ihre Tennistrainerin Jana Novotna an Krebs gestorben, Krejcíkova hatte die Wimbledonsiegerin von 1998 damals eng begleitet. Und nun stand sie mit dem Coupe Suzanne Lenglen in der Hand auf dem Centre Court von Paris und blickte...

