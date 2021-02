New York Mets : Ehemaliger NFL-Quarterback Tebow hört mit Baseball auf

Der ehemalige NFL-Quarterback Tim Tebow beendet seine Karriere als Baseball-Profi.

New York | Der auch durch seinen öffentlich praktizierten christlichen Glauben bekannt gewordene Sportler spielte vier Jahre lang für die New York Mets in der höchsten Minor League, vergleichbar mit einer zweiten Liga. Der 33-Jährige war in der NFL für die Denv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.