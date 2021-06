NBA : Durant schreibt Playoff-Geschichte - Nets in Führung

NBA-Star Kevin Durant hat die Brooklyn Nets mit einer historisch starken Leistung im Halbfinale der Eastern Conference wieder in Führung gebracht.

New York | Durant kam beim 114:108 gegen die Milwaukee Bucks auf starke 49 Punkte, 17 Rebounds und 10 Vorlagen - eine Ausbeute von mindestens 45 Punkten, 15 Rebounds und 10 Vorlagen hatte es in der Geschichte der NBA-Playoffs noch nie gegeben. Zudem spielte der 32-Jährige jede Sekunde der Partie. Allein 20 Punkte erzielte Durant im letzten Viertel der Partie, in...

