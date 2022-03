Leichtathletik : Duplantis steigert Stabhochsprung-Weltrekord

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat seinen Weltrekord erneut verbessert.

Der Olympiasieger überquerte beim Hallen-Meeting in Belgrad 6,19 Meter und steigerte damit seine bisherige Bestmarke um einen Zentimeter. Den alten Weltrekord hatte Duplantis am 15. Februar 2020 in Glasgow aufgestellt. „Ich glaube, ich habe die 6,19 Meter 50 Mal versucht“, sagte Duplantis: „Es hat lange gedauert. Ich hatte noch nie eine Höhe, die mir s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.