Schwergewichtsboxen : Dritter Kampf zwischen Fury und Wilder wohl fix

Die Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Deontay Wilder sollen sich mündlich auf einen dritten Kampf geeinigt haben.

Las Vegas | Dies berichteten mehrere US-Medien. Der Kampf sei demnach für den 24. Juli in Las Vegas angesetzt. Mit dem 14. August soll es aber nach ESPN-Informationen auch einen Ausweichtermin geben. An diesem Tag hätte Fury ursprünglich gegen Anthony Joshua antreten sollen. Ein Richter hatte jedoch entschieden, dass Fury vertraglich zunächst an einen Rückkamp...

