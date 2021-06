Führungskrise : DOSB muss neuen Präsidenten suchen: Hörmann geht im Dezember

Der Weg für einen Neuanfang im Deutschen Olympischen Sportbund ist frei. DOSB-Präsident Alfons Hörmann wird nach heftiger Kritik an seinem Führungsstil sein Amt im Dezember aufgeben. Bis dahin muss ein Nachfolger gefunden werden.

Frankfurt am Main | Der Deutsche Olympische Sportbund muss auf die Suche nach einem neuen Präsidenten gehen. Amtsinhaber Alfons Hörmann hat nach schweren Vorwürfen an seinem Führungsstil im DOSB den Weg für einen Neuanfang freigemacht. Das DOSB-Präsidium beschloss auch als Folge von wenig cleverem Management der schweren Krise einstimmig, außerordentliche Neuwahlen be...

