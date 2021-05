Mitarbeiter-Vorwürfe : DOSB-Krise: Ethikkommission beginnt Aufklärung

Die schweren Vorwürfe von Mitarbeitern gegen die DOSB-Spitze sorgen weiter für Unruhe im Dachverband. Nun hat die Ethikkommission mit der Aufarbeitung der Anschuldigungen begonnen.

Frankfurt am Main | Für die Aufarbeitung der anonymen Vorwürfe gegen die Führung des Deutschen Olympischen Sportbunds um Präsident Alfons Hörmann setzt die Ethikkommission auch auf weitere Hinweise von DOSB-Mitarbeitern. Das Gremium um den früheren Bundesinnenminister Thomas de Maiziére will sich per Mail an die Hauptamtlichen des Dachverbands wenden und „allen die Ge...

