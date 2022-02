ATP-Turnier : Djokovic kehrt in Dubai auf den Tennisplatz zurück

Fünf Wochen nach seiner Ausweisung aus Australien einen Tag vor Beginn der Australian Open kehrt der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic an diesem Montag auf den Tennisplatz zurück.

Der 34 Jahre alte Serbe trifft beim Turnier in Dubai in der ersten Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti. Die Partie findet nicht vor 17.30 Uhr deutscher Zeit statt. „Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist“, hatte Djokovic im Vorfeld der mit 2,94 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung gesagt. Weiterhin nicht impfbereit Der nach wie vor ni...

