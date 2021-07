Wimbledon-Sieger : Djokovic: Die Größten im Tennis nur schwer zu vergleichen

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sieht sich als besten Spieler.

London | Das hat der 34 Jahre alte Serbe nach seinem sechsten Wimbledonsieg betont. „Ich glaube, dass ich der Beste bin, ansonsten würde ich nicht mit so viel Selbstvertrauen darüber sprechen, Grand Slams zu gewinnen und Geschichte zu schreiben“, sagte Djokovic in London. Dort hatte er am Sonntag das Endspiel mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 gegen den Italiener...

