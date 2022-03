Weitere-sportarten : Die Spiele sind vorbei

Mit einer bunten Abschlussfeier sind am Sonntag im Land China die Paralympischen Winterspiele zu Ende gegangen. In den Wettkämpfen treten behinderte Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an. Die Siegerinnen und Sieger bekommen Medaillen in Gold, Silber und Bronze.

Mit Abstand am meisten Medaillen hat dieses Mal das Team aus dem Gastgeberland China gewonnen: 61 waren es insgesamt! Die Deutschen haben aber auch ganz gut abgeschnitten: Sie bringen 19 Medaillen mit nach Hause. Eine große Überraschung bei den Spielen war Linn Kazmaier. Die 15-Jährige ist die Jüngste im deutschen Team. Sie ist in den Disziplinen Skila...

