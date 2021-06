Leichtathletik : Die Höhepunkte am ersten Tag der Leichtathletik-Meisterschaften

Ist Thomas Röhler in Olympia-Form? Wer gewinnt den 100-Meter-Sprint bei Frauen und Männern? Holt sich Gesa Krause den Titel zurück? Der Leichtathletik-Samstag in Braunschweig verspricht Spannung.

Braunschweig | Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig geht es auch um die Olympia-Tickets. ARD und ZDF übertragen die Titelkämpfe im Livestream und teilweise im Fernsehen. Die Höhepunkte am Samstag: Stabhochsprung, Männer: Der Olympia-Vierte Bo Kanda Lita Baehre führt die Bestenliste mit 5,70 Metern an und gilt als Favorit. Sein Lever...

