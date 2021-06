Titelkämpfe in 18 Sportarten : Die Finals - Blick auf die wichtigsten Sportarten

Deutsche Meisterschaften in 18 Sportarten, ARD und ZDF übertragen 25 Stunden live und setzen 700 Mitarbeiter ein. Die Finals sollen für alle Beteiligten ein Testlauf für Tokio werden - und Mini-Olympia verspricht am Wochenende Spannung überall.

Berlin | Sieben Wochen vor dem Olympia-Start in Tokio sollen die Finals nicht nur eine stimmungsvolle deutsche Leistungsschau werden. Vielen Athleten bieten sie auch eine Möglichkeit für Qualifikationen und Normerfüllungen. Für das Fernsehen sind sie ein Testlauf. In Berlin und in Braunschweig als Standort für die Leichtathletik sind sogar Zuschauer erlaubt...

