Formel 1 : Di Montezemolo zu Mick Schumacher: Name ist „nicht genug“

Der frühere Ferrari-Chef Luca di Montezemolo hat vor überzogenen Erwartungen in das Formel-1-Debütjahr von Rennfahrer Mick Schumacher gewarnt.

Kannapolis | „Der Name ist nicht genug, um zu gewinnen, dazu gehört mehr“, sagte der 73 Jahre alte Italiener in einem Interview der „Sport Bild“. „Es ist gut, dass man ihn bei Haas in einem Team aus der zweiten Reihe und ohne Druck fahren lässt. Es ist wichtig, dass...

