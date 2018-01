In Leipzig : DHB-Auswahl bei All-Star-Game mit fast komplettem EM-Kader

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet das All-Star-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl in fast kompletter EM-Besetzung.

von dpa

29. Januar 2018, 17:47 Uhr

Bundestrainer Christian Prokop muss in dem Show-Spiel am 2. Februar in Leipzig lediglich auf den verletzten Rückraumspieler Paul Drux sowie den aus privaten Gründen verhinderten Kreisläufer Patrick Wiencek verzichten. Neu im Aufgebot sind Fabian Wiede (Füchse Berlin) und Marian Michalczik (GWD Minden), die bei der enttäuschenden Europameisterschaft in Kroatien nicht dabei waren.