Coronavirus-Pandemie : DFB-Teamarzt für schnelle Öffnung des Sports für Kinder

Professor Tim Meyer, Teamarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat sich für eine schnelle Öffnung des Sports für Kinder und Jugendliche ausgesprochen.

Frankfurt am Main | „Der Nutzen, dass Kinder und Jugendliche wieder Sport treiben können, wiegt die minimal gesteigerte Infektionsgefahr wieder auf“, sagte der Leiter des Instituts für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes der „Saarbrücker Zeitung“. Die Möglichkeit, am Sport teilzunehmen, könne auch die Bereitschaft bei Schülern steigern, sich in ...

