WM-Viertelfinale : Deutsches Tischtennis-Team spielt gegen Brasilien

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Team-WM auf Brasilien. Die Südamerikaner setzten sich am Donnerstagabend nach mehr als vier Stunden mit 3:2 gegen Kroatien durch.

von dpa

03. Mai 2018, 23:44 Uhr

Der deutsche Sportdirektor Richard Prause hofft vor dem Spiel am Freitag noch auf den Einsatz von Patrick Franziska. «Die medizinische Abteilung ist vorsichtig optimistisch. Sie hat sehr viel mit ihm und an ihm gearbeitet», sagte Prause. Der Weltranglisten-24. vom 1. FC Saarbrücken hatte sich während des Gruppenspiels gegen Hongkong am Oberschenkel verletzt.