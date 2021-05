French Open : Deutsches Tennis-Trio will in Runde zwei - Erstes Abendspiel

Es geht weiter Schlag auf Schlag in Paris. Drei Deutsche, die Rückkehr eines Idols und eine Premiere - der zweite Tag bei den French Open hat wieder einiges zu bieten.

Paris | Nach einem durchwachsenen Auftakt am Sonntag wollen es die deutschen Tennisprofis heute besser machen. Ein deutsches Trio strebt in Paris in Runde zwei. Mit großer Spannung wird auch der erste Auftritt von Roger Federer erwartet. Und dann gibt es zu später Stunde auch noch eine Premiere. DIE SPIELE DER DEUTSCHEN: Den Auftakt macht am Montag ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.