Viererturnier in Marseille : Deutsches Rugby-Team verpasst erstmalige WM-Teilnahme

Deutschlands Nationalteam im 15er-Rugby hat die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst.

von dpa

17. November 2018, 18:20 Uhr

Das Team um Kapitän Michael Poppmeier unterlag beim Viererturnier in Marseille trotz einer starken kämpferischen Leistung vor allem in der Defensive gegen Kanada mit 10:29 (7:10) und hat damit keine Chance mehr, bei der WM 2019 in Japan dabei zu sein.

Im ersten Vergleich des Turniers hatte die Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) die Vertretung von Hongkong mit 26:9 (6:6) bezwungen. Letzter Gegner ist am 23. November Kenia. Den Turniersieger und damit den letzten WM-Teilnehmer ermitteln Kanada und Hongkong.