Basketball-Topliga : Deutsches NBA-Trio in den Playoffs: Schröder will Titel

In der NBA beginnen endlich die Playoffs und drei Deutsche sind dabei. Vor allem Dennis Schröder geht mit großen Ambitionen in die heiße Basketball-Phase.

Los Angeles | Dennis Schröder auf Formsuche, Maxi Kleber verletzt und Isaac Bonga meist in einer Nebenrolle: Das deutsche Basketball-Trio geht mit einigen Sorgen in die an diesem Wochenende beginnenden NBA-Playoffs. Doch die Zuversicht vor allem bei Schröder und den Los Angeles Lakers ist trotz einer holprig verlaufenden Hauptrunde ungebrochen. Der knapp übersta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.