Sommerspiele in Tokio : Deutsche Wasserspringer in Olympia-Vorbereitung gehandicapt

Die Olympia-Vorbereitung der deutschen Wasserspringer um Rekord-Europameister Patrick Hausding gestaltet sich schwierig.

Budapest Duna Aréna | Da zwei Trainingsgruppen aktuell in Quarantäne verweilen müssen, fällt der für das Wochenende in Rostock geplante Wettkampf aus. „Wir sind in der Vorbereitung auf den entscheidenden Weltcup in Tokio ziemlich gehandicapt“, sagte Bundestrainer Lutz Buschk...

