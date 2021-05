Europameisterschaft in Ungarn : Deutsche Wasserspringer gewinnen zum EM-Auftakt Team-Bronze

Die deutschen Wasserspringer haben zum EM-Auftakt im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen.

Duna Arena | Rekordeuropameister Patrick Hausding, Tina Punzel, Christina Wassen und Lou Massenberg mussten sich in Budapest nur den Quartetts aus Russland und Italien geschlagen geben. Deutschland holte 421 Punkte, Goldgewinner Russland kam auf 431,80 Zähler, Italien holte 428 Punkte. Deutschland war als Titelverteidiger an den Start gegangen. In derselben Bes...

