„Mit dem Geist von Warendorf“ : Deutsche Wasserballer kämpfen um Olympia-Ticket

Wie zuletzt in Peking 2008 wollen die deutschen Wasserballer endlich wieder bei Olympia dabei sein. In den Niederlanden geht's um die Tickets für Tokio. Um einen Lagerkoller in einer ganz speziellen Vorbereitung zu verhindern, wurden die Sportler kreativ.

Rotterdam | Die Olympia-Mission seiner Wasserballer erinnert Hagen Stamm an das deutsche Fußball-Märchen schlechthin. „Das wäre schon fast ein Wunder, wenn wir das schaffen würden - das Wunder von Bern, oder das Wunder von Warendorf“, sagt der Bundestrainer vor ...

