3:0 gegen Kasachstan : Deutsche Volleyballerinnen holen bei Grand Prix ersten Sieg

Einen Tag nach der Auftaktpleite in Ruse gegen den Weltranglisten-Zehnten aus Südkorea fand das junge deutsche Team damit in die Erfolgsspur. Punktbeste Deutsche war Diagonalangreiferin Louisa Lippmann mit zwölf Zählern. Deutschland trifft zum Abschluss des ersten Vorrundenturniers am Sonntag auf Gastgeber Bulgarien (19.10 Uhr). Brasilien ist Grand-Prix-Titelverteidiger.

«Ich freue mich über den ersten Sieg beim Grand Prix, jetzt gilt unser ganzer Fokus dem schwierigen Spiel gegen Bulgarien», sagte Bundestrainer Koslowski. Nach der Station in Bulgarien reisen die Deutschen weiter nach Almaty in Kasachstan, wo vom 14. bis 16. Juli der Gastgeber sowie Kroatien und Kolumbien warten. Der Vorrundenabschluss steht im kanadischen Vancouver an, wo es vom 21. bis 23. Juli gegen Kanada, Tschechien und Peru geht.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 19:36 Uhr