Nationenliga : Deutsche Volleyballer verlieren in Rimini auch gegen die USA

Die deutschen Volleyballer haben in der Nationenliga ihre zweite Niederlage hintereinander kassiert.

Cervia | Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani unterlag in Rimini den USA mit 0:3 (12:25, 18:25, 27:29). Ein Ass des früheren Berliner Zuspielers Kawika Shoji besiegelte die fünfte Niederlage der Deutschen in der achten Partie des Events. Tags zuvor hatten sie gegen Serbien mit 1:3 verloren. Erfolge in der Nationenliga sind wichtig für die Weltrangl...

