Riders Tour : Deutsche Springreiter mit Erfolgen und Enttäuschungen

Die deutschen Reiter erwischen keinen guten Start in die Freiluft-Saison - bis am 25. April die Riders Tour beginnt und drei einheimische Starter vorne landen.

Hagen am Teutoburger Wald | Die deutschen Reiter haben am ersten vollen Turnier-Wochenende nach dem Veranstaltungsverbot in Westeuropa wegen Herpes-Infektionen ein wechselvolles Bild abgegeben. Bei dem am höchsten dotierten Turnier im niederländischen 's-Hertogenbosch siegte in Max Kühner ein Bayer, der seit sechs Jahren für Österreich startet. Kühner setzte sich in den Braba...

