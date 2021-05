Im polnischen Chorzów : Deutsche Leichtathletik-Auswahl auf Platz vier bei Team-EM

Die deutsche Leichtathletik-Mannschaft hat mit ihrem herausragenden Speerwurf-Duo Johannes Vetter und Christin Hussong bei der Team-EM in Polen den vierten Platz belegt.

Silesian Stadium,Chorzow | Der Offenburger landete am Wochenende in Chorzów einen von insgesamt sieben deutschen Erfolgen und untermauerte seine Favoritenrolle für die Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August in Tokio. Die DLV-Auswahl kam am Ende auf 171 Punkte und musste sich Gastgeber Polen (181,5), Italien (179) und Großbritannien (174) geschlagen geben. Vetter gelan...

