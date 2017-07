Unglückliche Niederlage : Deutsche Hockey-Damen verlieren Finale in Johannesburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Die deutschen Hockey-Damen haben das Finale der World League 3 in Johannesburg unglücklich verloren. Der Olympia-Dritte von 2016 unterlag am Sonntag den USA mit 2:3 im Penaltyschießen.

Den Siegtreffer für die Amerikanerinnen erzielte Erin Matson. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden. «Es ist eindeutig, dass unsere Damen hier ein sehr, sehr gutes Endspiel abgeliefert haben», sagte Bundestrainer Jamilon Mülders, aber monierte: «Einziger Vorwurf, dass wir am Ende nicht mehr klar genug verteidigt haben. Wir haben dafür gesorgt, dass die USA noch ins Spiel gekommen sind.»

Das mit noch acht Bronzemedaillen-Gewinnerinnen aus Rio angetretene deutsche Team dominierte die Partie in der ersten Halbzeit, konnte aber keinen seiner acht Torschüsse verwerten. Die beste Möglichkeit zur Führung hatte Nike Lorenz (25.) per Strafecke, als ihr Schlenzball von US-Keeperin Jackie Briggs gehalten wurde.

Auch nach der Pause begann der Weltranglistensiebte mit reichlich Tempo. Die erst 17-jährige Camille Nobis (38.) schloss einen Angriff nach Vorarbeit von Nina Notman und Marie Mävers mit dem verdienten Führungstreffer ab. Doch die Nummer sechs der Welt glich zwei Minuten vor dem Ende durch ein Siebenmetertor von Taylor West (58.) aus.

Im anschließenden Penaltyschießen verwandelten Janne Müller-Wieland und Mävers. Der Treffer der fünften deutschen Schützin Franzisca Hauke zählte nicht, da der Ball erst nach den vorgegebenen acht Sekunden die Torlinie überquerte. Den fünften Versuch der USA nutzte Matson dann zum Siegtreffer. «Insgesamt war es aber eine super Turnier-Performance und eine tolle Entwicklung dieses jungen Teams, was viel Hoffnung macht auf mehr und auf alles, was jetzt kommt», sagte Müller-Wieland, die mit 251 Länderspielen erfahrenste Deutsche.

Im Halbfinale am Donnerstag hatte Deutschland die favorisierten Argentinierinnen mit 2:1 bezwungen. Die Qualifikation für die WM 2018 in London und die Teilnahme am Endturnier der World League im November in Auckland war dem Mülders-Team bereits durch den 1:0-Viertelfinalsieg gegen Gastgeber Südafrika sicher. Insgesamt beendete die Auswahl des Deutschen Hockey Bundes den Zehn-Länder-Vergleich mit vier Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 18:12 Uhr