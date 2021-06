Sieg gegen Italien : Deutsche Hockey-Damen stehen im EM-Halbfinale gegen Spanien

Die deutschen Hockey-Damen sind nach einem 4:0 gegen Italien als Gruppensieger ins EM-Halbfinale eingezogen und treffen am Freitag nun auf Spanien. Deutschland hat auch das WM-Ticket für 2022 gelöst.

Amstelveen | Die deutschen Hockey-Damen haben die Gruppe B bei der EM in Amsterdam als Spitzenreiter beendet. Im Halbfinale am Freitag treffen sie nun auf Spanien. „Wir sind wieder bereit, alles zu geben“, kündigte Kapitänin Amelie Wortmann an. Zuvor hatte sich ihr Team mit 4:0 (1:0) im letzten Vorrundenspiel gegen Schlusslicht Italien durchgesetzt. „Wir wollte...

