French Open : Deutsche Herren stark: Mit einem Quartett in Runde drei

Was für ein Tag für die deutschen Tennis-Herren in Paris. Routinier Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer schaffen bei den French Open den Sprung in Runde drei. Vor allem der Erfolg von Kohlschreiber kam überraschend.

Paris | Die deutschen Tennis-Herren trumpfen bei den French Open weiter ganz groß auf. Während die Damen in Paris im Einzel bereits alle ausgeschieden sind, stürmte ein Herren-Trio im Stade Roland Garros in die dritte Runde. Nachdem sich Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev bereits am Vortag gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin in drei S...

