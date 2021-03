WM in Stockholm : Deutsche Eiskunstläufer kämpfen um Olympia-Starts

Bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm geht es um Tickets für die Winterspiele in Peking. Die deutschen Läufer wollen je einen Startplatz in den vier Disziplinen sichern. Die Infektionsgefahr läuft mit.

Stockholm | Für Deutschlands beste Eiskunstläuferin Nicole Schott ist ihre fünfte Weltmeisterschaftsteilnahme in Stockholm ein coronabedingter Kaltstart ins Ungewisse. „Ich bin froh, endlich einen Wettkampf laufen zu können“, sagte die 24-jährige Osterstdorferin vor ihrem Start am Mittwoch im Kurzprogramm. Zum letzten Mal stand sie Ende September vor Preisrich...

