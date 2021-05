Beachvolleyball : Deutsche Beach-Teams: Drei Olympia-Tickets sicher

Die deutschen Beachvolleyball-Nationalteams Laura Ludwig und Margareta Kozuch, Karla Borger und Julia Sude sowie Julius Thole und Clemens Wickler haben die Tickets für die Olympischen Spiele in diesem Sommer sicher.

Hamburg | Vor der vorletzten Qualifikation am kommenden Wochenende in Ostrava sind die drei Duos laut Ranking des Weltverbandes FIVB nicht mehr aus den Top 15 zu verdrängen, die das Tokio-Startrecht garantieren. Allerdings suchen alle drei Teams noch ihre Form. Beim jüngsten Welttour-Turnier in dieser Woche im russischen Sotschi scheiterten Borger/Sude (Stut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.